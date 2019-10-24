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Bakan Albayrak'tan 'reformlar sürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini belirterek, "Reformlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:01
Bakan Albayrak'tan 'reformlar sürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:01
  1. Dünya Bankası
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. İş Yapma Kolaylığı Endeksi
  4. Anadolu Ajansı

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  • CabirCabir22 sa önce
    Milletin gündemi Ekonomi haberleri neden Akit'in manşetlerinde yer almıyor merak ediyorum.

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