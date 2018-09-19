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Bakan Albayrak’tan OVP öncesi kritik toplantı

Perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli toplantılar gerçekleştirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:44
Bakan Albayrak’tan OVP öncesi kritik toplantı

Dernekten yapılan açıklamaya göre,TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler ile orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak "Perşembe günü yapacağımız OVP Lansmanımız öncesi, DEİK, TÜSİAD ve MÜSİAD Yönetimleri ile ekonomi politikalarımıza ilişkin oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı..

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 06:44
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