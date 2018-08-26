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Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Haftasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:28
Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, “Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:28
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Berat Albayrak
  3. Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü
  4. Malazgirt mesajı

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