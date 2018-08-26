Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, “Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü vesilesi ile başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” dedi.