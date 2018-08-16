0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan Katar açıklaması

Bakan Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 00:53
Bakan Albayrak'tan Katar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajını ileten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız." 

Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 00:53
  1. Berat Albayrak
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Katar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li gazeteden hadsiz haber: Türkiye NATO'dan atılsın
    1. ABD'li gazeteden hadsiz haber: Türkiye..
    2. Süper Kupa nefes kesti! Ronaldo'suz..
    3. Bakan Albayrak'tan Katar açıklaması
    4. Bakan Albayrak’ın telekonferanslı..
    5. Türkiye'den ABD'ye davet
    6. ABD hane halkı borcu rekor kırdı
    7. PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu
    8. Ankara belediyesinden örnek ABD kararı!
    9. Eski MİT'çinin kızından şoke eden..
    10. Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu
    11. Türkiye'nin yaptırımları ABD'yi ne..
    12. Adana Demirspor'dan dolar kampanyası
    13. Hulusi Akar'dan YÖK'e bedelli askerlik..
    14. Terör örgütü PKK'da kan kaybı sürüyor!
    15. Alanyaspor 20 yaşındaki oyuncuyu..
    16. Akhisarspor, Rizespor'u gözüne kestirdi
    17. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya..
    18. Pence'den bir tehdit daha: Türkiye..
    19. Berat Albayrak: Bir kez daha..
    20. CNN'den Trump'a sert uyarı: Türkiye..
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap