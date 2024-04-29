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Gündem Bakan Albayrak'tan Karadeniz gazı müjdesi! Günlük üretim miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Albayrak'tan Karadeniz gazı müjdesi! Günlük üretim miktarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 14:08:56 - 2024-04-29 14:08:56
Bakan Albayrak'tan Karadeniz gazı müjdesi! Günlük üretim miktarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini duyurdu.

Türkiye'nin enerjide bağımlılıktan kurtulma noktasında attığı adımlar, tüm hızıyla sürüyor.

Fatih Sondaj Gemisi sayesinde Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, hem evlere hem de devlete katkı sağladı.

Bu kapsamda da Karadeniz'de doğalgaz üretimi artarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yeni müjdeler geldi.

Günlük 4,5 milyon metreküp üretildi

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Ocak ayında 1,5 hanenin ihtiyacı karşılandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğalgaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladığı dönemde, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirtmişti.
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Bakan Bayraktar açıklamasında; “Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda her gün 4 milyon metreküp doğalgazı üreterek şebekeye veriyoruz. Bir buçuk milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız.

Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğalgazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mayıs ayında doğalgaza zam yok

Bakan Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada doğalgaza zam gelmeyeceğini söyleyerek şu ifadelere yer vermişti;

87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik, buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayıs ayında da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.

 

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