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Aktüel

Bakan Albayrak'tan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi değerlendirmesi:

"Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti" - "Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:47:21 -
Bakan Albayrak'tan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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