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Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "(Gıda Komitesi Toplantısı) Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık"

09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Albayrak, "Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
  1. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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