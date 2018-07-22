Bakan Albayrak'tan G-20'de kritik temaslar

Bakan Berat Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde geldiğimiz Buenos Aires'te, ülkemizin ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sn. Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldik. Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz ile ekonomi alanında çok sayıda gündemi değerlendirdiğimiz kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Buenos Aires'te Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştü.

TÜRKİYE'Yİ BAKAN BERAT ALBAYRAK TEMSİL EDİYOR

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.

​TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ YÜKSELEN TİCARET GERİLİMİ

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Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekimlerine iştirak edecek.

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve "kısasa kısas" misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesinin yükselen ticaret gerilimleri olacağı belirtiliyor.

KRİPTO PARALAR, VERGİLENDİRME VE YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İSTİHDAM...

Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.