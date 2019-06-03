Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması Enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle; Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.

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