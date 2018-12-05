Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin toplantısıyla ilgili olarak Twitter hesabından önemli açıklamalar yaptı.05 Aralık 2018 Çarşamba 07:11
Twitter'dan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.
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