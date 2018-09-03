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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk açıklama geldi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:59
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank'ın faaliyetleri uluslararası hukuka uygundur. Halkbank'la ilgili tespitler ABD'li kurumlara bildirildi. Halkbank tertemiz çıkacak, aksi siyasi karar olur" şeklinde konuştu.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte kur ve ithalat fiyatlarının etkisinin önemli rol oynadığını kaydeden Albayrak, "Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız. Merkez Bankası nisan ayından bu yana önemli bir parasal sıkılaşma gerçekleştirdi; ayrıca yakın dönemde döviz ve TL likidite yönetimini güçlendirmek için önemli adımlar attı" dedi ve şöyle devam etti:

“Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Para politikasının hareket alanını genişletecek mali ve yapısal düzenlemeler bu sürece destek verecektir. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir.

Merkez Bankası, birçok ülkede olmadığı kadar bağımsız. Kamu harcamaları azalacak tasarruflar artacak. IMF'ye başvurma planımız yok. Yabancı yatırım çekmeye odaklandık.”

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:59
  1. Berat Albayrak
  2. Merkez Bankası
  3. enflasyonrakamları

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