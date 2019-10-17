Bakan Albayrak'tan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı: Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı harekata destek payaşımını "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. #BarışPınarıHarekatı #MehmetçiğeSelamGönder" ifadeleriyle paylaştı.17 Ekim 2019 Perşembe 00:46
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
"Biz bir oldukça Türk Milletinin sırtı yere gelmez"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı harekata destek payaşımını "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. #BarışPınarıHarekatı #MehmetçiğeSelamGönder" ifadeleriyle paylaştı.
İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı o paylaşım:
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