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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:18:46 -
Bakan Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle "en kıymetli sığınak" ve güç olan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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