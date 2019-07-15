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Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız" - "O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır.

O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Twitter

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