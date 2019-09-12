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Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:57
Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, 39 yıl önce bugün demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Millet iradesini hakim kılma mücadelesini taviz vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:57
  1. 12 eylül
  2. 12 Eylül darbesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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