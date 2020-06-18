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Ekonomi

Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun."

Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:10:54 -
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun."

Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun."

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