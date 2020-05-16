Bakan Albayrak: Sonuçlarını salgın sonrası da göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.