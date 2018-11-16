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Bakan Albayrak: Pozitif bir haftayı geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomideki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi anlamında pozitif bir haftayı geride bıraktığını söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 19:17
Bakan Albayrak: Pozitif bir haftayı geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomideki son göstergelere dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı bitirdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı bitirdiğini belirterek, "5 yıllık tahvil faizleri 5 ayın en düşük seviyesine indi. Maliye politikalarımızda da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor"

Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor.

Bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 19:17
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak
  2. Berat Albayrak

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