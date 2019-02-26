Bakan Albayrak Hocalı Şehitlerini andı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azebaycan'ın Hocalı Kasabası'nda 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.26 Şubat 2019 Salı 16:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"27 yıl önce bugün, Hocalı’da insanlığın gözleri önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."
YORUM YAZ