Bakan Albayrak Hocalı Şehitlerini andı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azebaycan'ın Hocalı Kasabası'nda 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "27 yıl önce bugün, Hocalı’da insanlığın gözleri önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

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