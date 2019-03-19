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Bakan Albayrak: "En kısa sürede faizleri, enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

19 Mart 2019 Salı 15:42
Bakan Albayrak: "En kısa sürede faizleri, enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye’de en kısa sürede faizleri, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için mücadele ettiklerini belirterek, son yıllarda bu yönde önemli mesafeler aldıklarını söyledi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ağustos, Eylül normalleşme dedik üç ay sonra 17-25 hop faizler 5-6 puan daha 11-12-13’lere çıkmaya başladı. Yani işin siyasi ve ekonomik operasyon tarafını aslında iş dünyamız çok iyi görüyor içeride ve dışarıda. O zaman 50’ler, 40’lar. 30’lar20’ler değil. En kısa sürede Türkiye’de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz. Özellikle son yıllarda bu konuda son dönemlerde bu konularda çok önemli mesafeler aldık. Bunu çok daha ileriye taşıyacak kararlılığa sahip yeni sisteminde güçlü icrai fonksiyon, koordinasyon, hızlı karar alma netice odaklı bir şekilde süreç çok dahanet. Daha da önemlisi son 3 senedir neredeyse 5 tane seçim oldu. Altı ayda bir seçim, 1 yılda bir seçim adım atıyorsunuz seçim o seçim, bu seçim. Bundan sonra artık seçim meçim yok. Dört buçuk sene Allah’ın izniyle yok. Çok önemli. Özellikle önümüzdeki yerel seçimlerin bitmesiyle birliktebu süre çok daha istikrarlı bir döneme girecek. Nisan ayından başlayarak yeni dönemdeki bu atılacak adımlarla alakalı düzenlemelerle politikaların uygulanmasıyla alakalı önemli bir fırsat penceresi ortaya çıkacak ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Küresel piyasaların Türkiye’ye bakışının daha da güçlendiği kararlı adımların atıldığı piyasalardaki durgunluğun çok daha pozitif seyrettiğini hep birlikte göreceğiz. Siz bakmayın onu şunu bunu diyenlere” diye konuştu.



"Seçimden sonra çok beklersiniz"


Doların yükselmesini bekleyenlere seslenen Albayrak, “Malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken mani file etmeye çalışan bir kesim var onu biliyoruz zaten. İkincisi kim biliyor musunuz? İkincisi şu Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6-7 TL’den niye, dolar 10-15 TL olacak ya. 6-7 TL’den toplayalım dolarları 10-15’e satarız. Sonra ne oldu, dolar düştü 5 TL’ye bunlar kara kara düşünüyor eyvah eyvah. Ne yapacağız, şöyle bir kriz çıksa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de kar etsek. Çok beklersiniz. Hele hele seçimden sonra çok beklersiniz” dedi.


Bakan Albayrak konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:42
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