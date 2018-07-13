0553 313 94 23

Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide dengelenme ve enflasyonla mücadele önceliğimiz." açıklamasını yaptı.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:50
Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk kabine toplantısının ardından "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı. Albayrak, "Ekonomide dengelenme ve enflasyonla mücadele önceliğimiz." dedi.

NEFLASYON AÇIKLAMASI

Albayrak, "Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:50
  1. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DS Automobiles, 2018 Yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüdü
    1. DS Automobiles, 2018 Yılının ilk..
    2. Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması
    3. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın öğrencisi..
    4. İHH kurbana hazır
    5. İYİ Parti'deki görevinden istifa eden..
    6. Ümraniyeli Bilge Çocuklar yazı kültür..
    7. Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını"..
    8. Rekor satış! Juventus 520 bin tane sattı
    9. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    10. Adnan Oktar'ı savunanlara bakın! Hemen..
    11. Gözyaşı tıkanıklığı nedir?
    12. Jandarma uzman erbaş başvuru formu 2018
    13. Geniz eti sorunlarının belirtileri..
    14. BİM market 13 Temmuz aktüel ürünler..
    15. Yeni sistemin ilk kabinesi toplandı
    16. Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    17. Jandarma uzman erbaş alım (2375)..
    18. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş..
    19. Akit haber yaptı, LGBTİ'nin ağır..
    20. Aynı gün içerisinde Akşener'e ikinci şok
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...