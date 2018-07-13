Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide dengelenme ve enflasyonla mücadele önceliğimiz." açıklamasını yaptı.13 Temmuz 2018 Cuma 16:50
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk kabine toplantısının ardından "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı. Albayrak, "Ekonomide dengelenme ve enflasyonla mücadele önceliğimiz." dedi.
NEFLASYON AÇIKLAMASI
Albayrak, "Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak" dedi.
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