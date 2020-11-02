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Aktüel Bakan Albayrak, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi:
Aktüel

Bakan Albayrak, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi:

"Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık" - "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:03:25 -
Bakan Albayrak, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatın ekimde yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi.

Geçen ay ihracatın yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar olduğuna işaret eden Albayrak, "Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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