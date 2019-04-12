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Bakan Albayrak devrede! Tarafları bir araya getirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin fikirlerini almak ve ayrıntıları netleştirmek için ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.

12 Nisan 2019 Cuma 10:10
Bakan Albayrak devrede! Tarafları bir araya getirecek

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, uzun süredir ülke gündeminde bulunan kıdem tazminatı reformu Yeni Ekonomi Programı'nda da yer alırken, bu kapsamda kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda tazminat alınıyor. Ancak fiili durumda uygulamadan, sınırlı sayıda çalışan faydalanabiliyor.

Uygulama, firmaların çalışanları için kıdem tazminatını hesaben karşılık olarak ayırmakla beraber nakit olarak koymaması, kendi isteğiyle işten ayrılanlara ödeme yapılmaması gibi sorunlar nedeniyle arzu edilen düzeyde gerçekleşmiyor.

Yapılacak düzenlemeyle mevcut sistemdeki sorunların giderilmesini teminen, kıdem tazminatının işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Albayrak tarafları bir araya getirecek

Düzenleme kapsamında fona ne kadar kesinti yapılacağı, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdem tazminatlarının durumu gibi temel parametreler, işçi sendikaları da dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yakın zamanda bütün kesimleri bir araya getirecek. Yapılacak çalışmalarda kazanılmış hakların korunması sağlanacak.

Yeni sistemde, özel emeklilik sistemiyle entegre olacak fonlamaya dayalı bir mekanizmaya geçileceğinden çalışanlar kıdem tazminatı fonuyla desteklenecek ve sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir emeklilik sistemine entegrasyon sağlanacak.

Böylece hem toplam tasarruflar artırılacak hem de çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşması temin edilmiş olacak.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:10
  1. Yeni Ekonomi Programı
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. kıdem tazminatı

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