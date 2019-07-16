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Bakan Albayrak: 15 Temmuz destanını unutturmayacağız

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "15 Temmuz destanını ne unutacağız, ne de unutturacağız." dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:17
Bakan Albayrak: 15 Temmuz destanını unutturmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 15 T15 temmuz emmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, mesajında şu görüşleri dile getirdi.

Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:17
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. 15 temmuz darbe girişimi

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