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Bakan Akar'ın Akşener ve Kılıçdaroğlu ziyaretinde dikkat çeken harekat detayı! Operasyonların bitiş tarihi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Barış Pınarı Harekatı'na dair bilgilendirme ziyaretlerindeki operasyonların bitiş tarihi ayrıntısı dikkat çekti.

15 Ekim 2019 Salı 10:08
Bakan Akar'ın Akşener ve Kılıçdaroğlu ziyaretinde dikkat çeken harekat detayı! Operasyonların bitiş tarihi...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindiği bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyonla ilgili olarak muhalefet liderlerine yaptığı ziyarete değindi.

Selvi, İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretlerle Akar'ın operasyonun bitişine ilişkin net bir tarih vermediğini söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Milli Savunma Bakanı Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek harekâta ilişkin bilgilendirdi. Akar’ın 'Harekât planlanan takvimden daha önde gidiyor' dediği ifade ediliyor. Bakan Akar’ın iki liderle görüşmesinde operasyonun ne zaman sona ereceği konusunda özellikle bir tarih verilmemiş. Bu ucu açık bir operasyon. Operasyonun nihai hedefinin terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söylemiş."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:08
  1. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  4. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi23 dk önce
    sayın bakanım gitmişken, kılıçdaryana pkk,nın hamisi olaraktan leşler için başsağlığı dileseydiniz, çünki her leş için onun içi yanıyor..
  • Suriye Arkaplanı ve İsrail'in Büyük OyunuSuriye Arkaplanı ve İsrail'in Büyük Oyunu29 dk önce
    Ortadoğu'da büyük oyun kurucu israil'dir.Türkiye'nin Suriye başarısızlığının sebebi israil'dir. İsrail'in kurduğu oyunu sezememesidir. Suriye'ye, ABD ve Rusya'yı çeken israil siyonistleridir. Yahudi medya patronu Murdoch, planın parçası mıdır? İsrail neden YPG'ye silah takviyesi yapmaktadır? İsrail, ABD'yi bölgeye çekmek için Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl ve kim üzerinden sabote etmiştir? Ayrıca nerelere saldırmıştır? Bu saldırılarla ve Kudüs başkent ilan etmesinin arka planında ne vardı? Oyun içinde oyunlar. Ah oyunlar ah! Türkiye'nin en büyük sorunu satrançlar da, stratejiler de yetersiz olması. Stratejist yok.

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