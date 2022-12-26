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Siyaset Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı! "Tarihten ders almalılar"
Siyaset

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı! "Tarihten ders almalılar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirterek Yunanistan’ın istikrarsızlığı körükleyen bir tavrının olduğunu söyledi. Akar, "Güvendikleri dağlara karlar yağmadan 1922’de yaşadıklarını unutmadan tarihten ders almalarıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 07:00:00 - 2022-12-26 09:19:42
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı! "Tarihten ders almalılar"

Hulusi Akar, Yunanistan’ın proaktif eylem ve söylemleri ile saldırgan politikalar sürdürdüğünü anlatarak, son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit attıklarını söyledi.

Akar, “Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrar için böyle bir gayret gösterirken maalesef Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalar sürdürmekte, ülkesinin kaynaklarını ve halkın refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda etmekte, siyasi varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine kurarak her geçen gün yeni gerginliklere sebebiyet vermektedir.

Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit atılmıştır. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerine ve değerlerini hiçe sayacak boyutta kontrolden çıktığını göstermektedir.

Beklentimiz Yunan siyasilerin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, problemlerin diyalog yolu ile çözümlerine odaklanmalarıdır. Güvendikleri dağlara karlar yağmadan 1922’de yaşadıklarını unutmadan tarihten ders almalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs’ta, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmak ile beraber hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik.

Bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumak da azimli ve kararlıyız ve çok şükür de bundan muktediriz” diye konuştu.

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Yorumlar

Putsavar

BU YUNANLARI BU HALE CAAAHAAAPEELİLER GETİRDİ.REİS DESTUR DEDİ HOOOPPPP DEDİ BİZ OSMANLIYIZ DEDİ HASTA TÜRKİYE DEĞİL.

Adnan

Yunan şımartılmış gibi her gün bir olay yaratma peşinde. Ama bizim siyasiler gereken cevabı birgün olsun veremediler. Bunlar sözle laf ile anlayacak millet değil. Askerî olarak cevap verilmelidir.Resmen biz düsmanız diyorlar. Biz hâlâ diyalog barış naraları atıyoruz. çalmadığı ürün kalmadığı gibi toprakları içinde planları açıkça belirtiyorlar
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