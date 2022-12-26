Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı! "Tarihten ders almalılar"

Hulusi Akar, Yunanistan’ın proaktif eylem ve söylemleri ile saldırgan politikalar sürdürdüğünü anlatarak, son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit attıklarını söyledi.

Akar, “Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrar için böyle bir gayret gösterirken maalesef Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalar sürdürmekte, ülkesinin kaynaklarını ve halkın refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda etmekte, siyasi varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine kurarak her geçen gün yeni gerginliklere sebebiyet vermektedir.

Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit atılmıştır. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerine ve değerlerini hiçe sayacak boyutta kontrolden çıktığını göstermektedir.

Beklentimiz Yunan siyasilerin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, problemlerin diyalog yolu ile çözümlerine odaklanmalarıdır. Güvendikleri dağlara karlar yağmadan 1922’de yaşadıklarını unutmadan tarihten ders almalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs’ta, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmak ile beraber hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik.

Bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumak da azimli ve kararlıyız ve çok şükür de bundan muktediriz” diye konuştu.