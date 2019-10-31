Bakan Akar'dan Tel Abyad'daki askerlere: Hazırlıklı olun, her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'la Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Tel Abyad'daki askerlere telsizden seslenen Akar "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." dedi.

"HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIRIZ"

Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitti. Akar ve komutanlar, ilk olarak Akçakale'deki 3. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

Alayda personel ile sohbet eden Akar, durumlarını sorduğu Mehmetçikten "Her türlü göreve hazırız", "Daima hazırız", "Moral motivasyonumuz çok yüksek" cevabını aldı. Askerleri tebrik eden Akar ve Komutanlar daha sonra bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

"BURADA HERHANGİ BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, hudut hattını anbean takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da bulunan bir birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumuna, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna, "Moralimiz yüksek her türlü göreve hazırız" yanıtını alan Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" karşılığını verdi.

"BİR KÖRLÜK, CAHİLLİK VE BİR İNAT"

Bakan Akar, "TSK, terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmiyor" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bunlar gerçekten büyük bir gaflet, gerçekten çok cahilce, ahmakça konuşulan şeyler" diye konuştu.

TSK'nın, DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğunu, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde, yaklaşık 700 DEAŞ'lıyı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona hava sahasının açılması, üslerin kullanılması ve lojistik her türlü desteği verdiğini hatırlatan Akar "Hala Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek, tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat" dedi.

"BÜYÜK BİR GAFLET"

Kimyasal silah kullanıldığına yönelik batı basınında yer alan iddialara da tepki gösteren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ne bunların atma vasıtaları ne de mühimmatı var. Başta teröristler olmak üzere bazı alçaklar, TSK'nın kahramanlığı karşısında aciz kalınca iftiraya, yalana, fitneye, fesata başvuruyorlar. Bizim kimyasal silah kullanmak gibi bir durumumuz asla söz konusu değil. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim de yoktur." diye konuştu.