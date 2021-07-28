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Bakan Akar'dan şehitler için mesaj
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Gündem Bakan Akar'dan şehitler için mesaj
Gündem

Bakan Akar'dan şehitler için mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerimiz için mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 03:46:00 -
Bakan Akar'dan şehitler için mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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