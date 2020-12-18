Bakan Akar'dan ABD'ye S-400 cevabı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"En son S-400 ile noktalandı"

Herkes bir saatte yaptı biz 24 saatte yaptık sağlam yere bassın diye çalıştık, konuştuk. 83 milyon nüfusun ve halkımızın korunması lazım. 2011 sonrasında özellikle artan tehdit var. Bunu düşünmek zorundayız, nasıl savunacağız ülkeyi deyince bu ortaya çıktı. 1982’den beri Türkiye’nin hava savunma meselesi var. En son S400 ile noktalandı. Kriterlerimiz var teknoloji transferi ortak üretim var. Kriterler konuldu, bunun çerçevesinde alışveriş oldu. Biz artık pazar olmayacağımızı söyledik. Şeffaf işlem yapıldı, saklı gizli bir şey yok. Türkiye her denilene evet diyecek bir ülke değil. Kendi kurumlarımız var. F35 ile arasında karışma olur tartışmaları, Bu mühendislik meselesi. Bizim mühendislerimiz olmaz sizin mühendisleriniz olur diyor. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi. NATO’da gelsin. ABD’de olmaz dedi. Bunları hep konuştuk. ABD’li Savunma Bakanı gittiğimizde F35-S400 etkiliyor dedi. Kim dedi diye sorduk. ABD’li pilot. Peki pilot kaç kere F35 ile uçmuş, kaç kere S400 ile karşı karşıya gelmiş. Bu şahit olmaz. İsrail’de F35 var Suriye’de S400 var onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor? Hayır. Türkiye-ABD arasında iş birliği müttefiklik ilişkileri var. Bir S400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı. Temennimiz uygun olmayan karardan ABD’li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması.

Ortadoğu Kafkasya’ya baktığınızda vazgeçilmez müttefiki Türkiye var şu an bile askerler Türkiye ile ilişkilerimizi iyi diyor. Bu konuda etkin yetkin kişilerinin kararlarını gözden geçirerek bir kez daha değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz dostluktan yanayız. Biz 83 milyonun haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Aramızdaki en büyük problem S400 değil, PKK/YPG terörist mi değil mi. Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD’li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım. PKK teröristtir YPG Suriye’deki adıdır, bunlar bizim halkımıza, sınırlarımıza karşı tehdit ve risk oluşturmaktadır. Bizim operasyonlarımızın Kürtlere karşı yapıldığını ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle ya da başka milletlerle problemimiz yok bize verilen görev terörle, teröristle mücadele.

Şehit olan Hatay Samandağlı Nusayri bir teğmenimizin şehit olmasının ardından ailesine ziyarete gittik. Bizim için bir ayrım söz konusu değil. Birlik beraberliği görmemek acınacak bir durum.

FETÖ'den ihraçlar

Son rakam 20 bin 610 ihraç. Bu konuda sıkıntı yok tereddüt yok kara, hava deniz Genelkurmay MSB aynı kriter karar ve azimle mücadeleyi sürdürüyor. MİT’ten Emniyetten, savcılıktan bize ne gelirse ayrıca kendi içinde yaptığımız değerlendirme, izlenim çerçevesinde tereddütsüz gereken ne ise yapılıyor. Sonuna kadar takip ediyor gerekirse emekli personelin rütbelerini dahi alıyoruz.

SSB’nin yaptırımlar sebebiyle sıkıntılar olabilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İhamız Sihamız yokken İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu. Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri sonra sivil firmalar aldı başını gitti. Bakanlıkta, SSB çalışıyor olayın boyutları var. Sıkıntılar neler olabilir onların tespiti ve çözümü için neler yapabiliriz. Elimizde problemler ve neler yapabileceğimiz olacak.

Hayat dinamik. ABD’de yönetim, bakanlar, bürokratları, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru. S400 gizli saklı almadık, Patriot istedik. NATO’dan Patriot bataryaları geldi gitti. .83 milyonu korumak zorundayız. F35 konusunda da geniş yelpaze var. Global düşünce ile her tarafa bakıyoruz.

SU-52 seçenek arasında mı?

Genel çalışma yapılıyor. Hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü olasılık var. 83 milyonun savunma ve güvenliğinden sorumluyuz. Havada, denizde, karada savunma sanayii de gerekli ne varsa bunları yapma azim ve kararlılığındayız. Milli savunma sanayiine kamu özel sektörün destek olması lazım. Bununla birlikte diplomatik ilişkileri de devam ettiriliyor, aklıselim, sağduyunun galip gelmesinin müttefiklik ruhunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.

S400 hangara kaldırılır mı?

Mevcut durumumuz ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması için aldık süreç devam ediyor kabul testleri, muayeneleri var bunlar devam ediyor. Meseleye teshir eden askeri siyasi, teknolojik faktörler var bunları düşünerek yaptığımız faaliyetler var. Bunlara yönelik planlamalarımız var. Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil.

Eğitim kurulum sürecinde uzman arkadaşlarımız eğitim aldılar. Eğitimler kullanıcı, öğretici seviyesinde oldu. Kendimiz kullanacağız. (Ruslar olmayacak) Kullanım yetkisi, kullanım bilgisi bizim personelimizde emir, komutası bizim kontrolümüzde olacak. Eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO’ya dahil olan dostlarımızda onlarca Ruslardan kalan mühimmat Yunan dostlarımızda S300 var. ABD’li dostlarımızın objektif olmalarını istiyoruz. Diyalog, uzlaşma hoşgörü ve problemleri çözecek yaklaşım olması lazım. Problemin çözülebileceğini söylüyorum ama karşı taraf…

16 lançer iki batarya var. Bataryalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu sadece silahla alakalı değil. Konuşlanacağı yer oranın binası yolu var. Bir süreç var, süreç devam ediyor.

S-400 nereye konuşlanacak?

Büyük alanlarla alakalı bir şey birkaç şehir gibi. Bazıları A, B, C binaları diyor bunun gerçekle alakası yok.

Kore’den ve Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra TSK’nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun olduğu dönemi yaşıyoruz. 24 Temmuz 2015’te İkiyaka Dağlarında başladı, çukurlara girdik, bugünlere geldik.

Anadolu Gemisi’nde gecikme yok. Planlanan şekilde devam ediyor. (İHA ve SİHA konuşlandırılması) Gayet tabii.