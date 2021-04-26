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Gündem Bakan Akar'dan ABD'ye 1915 tepkisi
Gündem

Bakan Akar'dan ABD'ye 1915 tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu yanlış düzeltilmelidir'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:49:00 -
Bakan Akar'dan ABD'ye 1915 tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "​ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır" ifadesini kullandı.

"Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez" diyen Akar, "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir" şeklinde konuştu.

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