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Aktüel Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de
Aktüel

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:36:19 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Foça Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda Eğitim Yılı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Akar ve TSK komuta kademesi, tören öncesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Foça Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Ali Çetin ile görüştü.

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