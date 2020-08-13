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Aktüel

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de izlediği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başarıyla tamamlandı - Tatbikat kapsamında, belirlenen hedefler, aralarında yerli ve milli üretim Atak helikopterleri de olmak üzere kara ve hava unsurları tarafından tam isabetle vuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:02:31 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

BAKÜ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin de izlediği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başarıyla tamamlandı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ne yaptığı ziyaretin ardından Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü faaliyetlerini izlemek üzere kara yoluyla Pirekeşkül'e gitti.

Pur Tatbikat Alanı'nda ilk olarak brifing alan Akar ve komutanların tatbikatı takip edecekleri bölüme geçmelerinin ardından Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Faaliyet kapsamında, belirlenen hedefler, tanklar tarafından imha edildi. Topların baskın atışları sonrasında ise tatbikat alanı semalarında TSK'ya ait Atak helikopterleri belirdi. Yerli ve milli üretim Atak helikopterleriyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait taaruz helikopterleri, hedefleri tam isabetle vurdu.

Helikopter atışlarını tank ve top atışları takip etti. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının hedefleri vurmasının ardından hava indirme harekatı yapıldı. Belirlenen noktalara unsurların indirilmesinin ardından hedefler tek tek ele geçirildi.

Karşı harekata yönelik hava savunma silahlarıyla atışların da yapıldığı tatbikatta, harekat sahasından yaralı askerlerin helikopterle tahliyesine yönelik faaliyet icra edildi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulması ve hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Bakan Akar ve komutanların yanı sıra tatbikatı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de izledi.

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