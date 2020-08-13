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Dünya

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:45:00 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan'daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti.

Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Akar, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu.

Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği'ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı. Şeref Defteri'ni de imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, sizler Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle birlikte Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canlarınızı feda ettiniz ve şehitlik mertebesine ulaştınız. Gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlıklar, ebediyen 'İki devlet bir millet' olduğumuzun, bundan sonra da kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız, nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun."

Ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar ve TSK komuta kademesine eşlik etti.

 

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