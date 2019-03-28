Bakan Akar ve komutanlardan Kütüphane ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bakanlık yerleşkesindeki Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Bakan Akar ve komutanlar, kütüphaneyi dolaşarak raflarda yerini yeni alan kitap ve dergileri inceledi. Kütüphanede görevli personelden bilgi alan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kütüphanede görevli personeli tebrik etti.

Bakanlık yerleşkesinde yer alan kütüphane, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı’nda darbecilere direnirken şehit düşen ilk asker olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın’ın ismini taşıyor.