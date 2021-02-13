Bakan Akar tepki gösterdi: 'Ordu tavır koysun' diye bekliyorlar ama...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin birlikte gerçekleştirdiği Kış 2021 Tatbikatı sonrası, güncel askeri ve stratejik konulara ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Akar, TSK'nın yapısını ve rolünü, S-400, YPG, FETÖ ile mücadele, Şûra hazırlıkları, sivil-asker ilişkileri noktasında sorularımızı yanıtladı:

Vur deyince vuracak ordu

Pençe- Kartal-2 operasyonunda amacımız, terör örgütünün direncini bütünüyle kırmak. "TSK gelir, gider. Biz bildiğimizi yaparız" diyorlar. Öyle değil. Artık sahada mevsimlere göre tertiplenme de yok, her zaman ve sonuna kadar mücadele var. Hedefimiz, 'Vur deyince vuracak, dur deyince duracak', milletinin emrinde bir ordu. Planlarımızı Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Talimatlar doğrultusunda da gereken yapılıyor.

'Ordu siyasallaştı' iddiası

Önyargılı olanlar ordunun siyasallaştığını iddia ediyor ama bu siyasallaşma değil. Anayasa ve yasalar doğrultusunda hiyerarşi. Bakan Cumhurbaşkanı'na, Genelkurmay Başkanı Bakan'a bağlı. Normal, modern bir devlette olması gereken de bu."Efendim, Cumhurbaşkanı'nın dediği oluyor" diyorlar. Faaliyetler anayasa ve yasalar doğrultusunda icra ediliyor. "Ordu susuyor, Bakan konuşmuyor" diyorlar. "İtiraz etsin, tavır koysun" diye bekliyorlar. Yok böyle bir şey. Görevlerimiz belli. İşimiz Irak'ın kuzeyi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz... Yani savunma ve güvenlik. Devletimizin ve milletimizin bekası. Dünyada, milli menfaatler söz konusu olduğunda herkes bir oluyor. Maalesef bizde bunu göremiyoruz. Bizi eleştirsinler ama milli meselelerde beraber olmalıyız. TSK'ya karşı saldırılar, etki ve ilgi alanı genişleyen, uluslararası ilişkilerde özne hâline gelen ülkemizin başarılarını çekemeyenlerin engelleme ve yıpratma arayışları.

Serdar Atasoy gibiler çıkabilir, gereği yapılır

Serdar Atasoy nasıl general oldu? Elde herhangi bir bilgi yok. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Terfi öncesi bir daha soruyoruz, yine bir şey yok. Ona göre işlem tesis ediliyor. Fakat ilgili kurumlardan yeni bilgi ve belgeler gelince gereği yerine getiriliyor. Bugün FETÖ şüphesiyle atılan ve yargılama sonucu beraatle dönenler de var. FETÖ büyük bir musibet. Bir başka ülkeyle savaşırsın 5-10 gün sürer, biter. Bu öyle değil. Bu koşullarda, münferiden Serdar Atasoy ya da bir başkası da çıkabilir. Önemli olan gereğinin yapılması ve mücadeledeki kararlılık. Nitekim, bilgi belge ve kanaat oluştuktan sonra 5 binden fazla kişi tek imza (bakan onayı) ile ayrılmıştır.

TSK'daki anlayış değişimi

Bugün, şöyle bir TSK var: Namaza giden, gitmeyen, sakalı olan olmayan, başı açık, başı kapalı artık bunlar mevzu değil, haber olmuyor. Esas olan vatana millete hizmet ve görevin ifası.

S-400 meselesi

S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta. Avrupa ile SAMP-T süreci ilerliyor. Fakat Amerikalılar "S-400 varsa, gerisi yok" anlayışındalar, çok katı tutum sergiliyorlar. Bu konuya medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim şu: 'S-400 bir savunma sistemi. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda, lüzum üzerine, ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız.

ABD ile esas sorun YPG

S-400, ABD ile aramızdaki konulardan sadece biri. Öncelikli sorunumuz YPG terör örgütü. Onlar, terör örgütüne "Kürtler" diyor. Terörü, Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1.5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var. Dünyanın bunu görmesi lâzım. 2016'dan bu yana ABD ve müttefiklerimiz bu gerçeği anlamak istemedi. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim protokollere rağmen Ruslar da Amerikalılar da YPG'yi bölgeden çıkarmadı. Keza silahlar da toplanmadı.

YAŞ hazırlıkları

Şûra çalışmaları; MİT ve emniyetten gelen bilgiler, sıralı amirlerin kanaatleri, kişilerin başarıları ve sicilleri esas alınarak yapılan uzun soluklu bir çalışma. Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden 25-30 civarında albay, bu terfiye hak kazanan yaklaşık 1.500-2.000 isim arasından seçiliyor. Örnek olarak 2021 Ağustos Yüksek Askeri Şûrası (YAŞ) için hazırlıklar şimdiden başladı. Bugün artık öyle bir sistem var ki, kişilerden ziyade kurumlardan gelen bilgiler ve kişinin kendi geçmiş performansı belirleyici oluyor.

FETÖ sonrası farklı yapılar

90'lı yıllardan beri konuşulan bir şey vardı.Tarikat, cemaat ilişkilerinde, astsubaydan emir alan binbaşılar, albaylar var diye... Artık bunlar bitti. Yasalar çerçevesinde MİT, emniyet ve savcılığın verdiği bilgiler ışığında, TSK'daki amirlerin çalışmaları ve kanaatleri çerçevesinde gereği yapılıyor.