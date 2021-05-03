  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Flaş karar! Mesai sırasında sosyal medya kovulma sebebi
Küçük Kerim Can için herkes seferber oldu
Gündem Bakan Akar son dakika duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe!
Gündem

Bakan Akar son dakika duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:26:00 -
Bakan Akar son dakika duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu bildirdi. Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamaları:

Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Özel kuvvetlerimiz o mağaranın altını üstüne getirdiler. 7 teröristi etkisiz hale getirdiler, biri de bölge sorumlusuydu.

Toplam 16 silah, 3 bin mühimmat ele geçirildi. Uzaktan kumandalı doçka, telsizler... Ve istemediğin kadar da bilgi, belge, döküman.

Buradaki mücadelemiz yani her şeyiyle açık şeffaf, uluslararası hukuka göre yapıyoruz. Ama karşı taraf terörist, her türlü namussuzluğu yapıyorlar.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

zilletçilerin içi cız etmiştir
  • Yanıtla
İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay
Spor

İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Beşiktaş’ın Hatayspor’u 7-0 yendiği maç sonrası bir dönem ekranlarda sunuculuk yapan Deniz Satar isyan etti. İbo Show izlerken hikaye paylaş..
İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin
Medya

İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir proje daha gel..
Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 8 bin 121 personel alımı yapılacağını açıklaması üzerine birçok kişi, söz konus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay