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Bakan Akar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçik ile yemek yedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, Mehmetçik ile yemek yedi. Geçici Barınma Merkezleri’ni de ziyaret eden Bakan Akar, Suriyelilerle sohbet etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde denetlemeler gerçekleştirdi. Sınırda bulunan birlik komutanları ile görüşerek, onlara talimatlar veren Bakan Akar, denetlemeler kapsamında Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolunu da unutmadı. Hudut tekmilinin ardından tören mangası ile karşılanan Bakan Akar, karakoldaki nöbet kulesine çıktı. Sınırdaki faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, bölgeyi inceledi. Askerlerle sohbet eden Bakan Akar, öğle yemeğini de Mehmetçik’le karavanadan yedi.


Bakan Akar ve beraberindeki heyet, buradaki incelemelerinin ardından Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ne geçti. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi. Önce sağlık merkezini gezen Bakan Akar, buradan yetim merkezine geçti. Yetim merkezinde verilen eğitime ilişkin bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla sohbet edip onlara çikolata ikram ederek, kamptaki Suriyelilerle görüştü. Suriyelilerin gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, “Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız. Herkesin çoluğu, çocuğuyla rahat ve huzur içinde evine dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız” diye konuştu.


Bakan Akar, daha sonra Apaydın Geçici Barınma Merkezi’ne geçerek, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Merkezde kalan Suriyeliler, Bakan Akar’a sevgi gösterilerinde bulunarak, “Sizi çok seviyoruz” dediler. Bakan Akar, daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
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