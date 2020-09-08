Bakan Akar Peach’i uyardı

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Orgeneral Peach’i Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede Akar tarafından NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklı selimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği belirtildi.