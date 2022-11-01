Bakan Akar, oyuncu Burak Haktanır ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar, oyuncu Burak Haktanır’ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

"Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor"

Savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine vurgu yapan Akar, “Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor” diye konuştu.

“Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz” diyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı.

"Dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı lanetliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki söylemi "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

“Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."

"Yargı önünde hesaplarını verecekler"

Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu belirten Akar, "Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler" diye konuştu.

Sanatçı Haktanır da Bakan Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru dile getirerek sözlerine başladı.

Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden Haktanır, "Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.