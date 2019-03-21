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Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız

Milli Savunma Bakanı Akar, 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ve ASPİLSAN'da denetleme ve incelemelerde bulundu, Kayseri OSB'yi ziyaret etti. Akar burada yaptığı açıklamada "Kimseyi düşman, rakip, karşıt ilan etmeden ülkemizin emniyeti, güvenliği için ne gerekiyorsa yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

21 Mart 2019 Perşembe 19:54
Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki temasları kapsamında 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne gitti. Burada inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ASPİLSAN’a geçerek incelemelerde bulunan Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

Daha sonra, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Akar'ı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.Çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, savunma sanayinin tüm ülkeler için önemli olduğunu söyledi.

Savunma sanayi alanında yerli ve milli olmanın önemine değinen Akar, "Kimseyi düşman, rakip, karşıt ilan etmeden ülkemizin emniyeti, güvenliği için ne gerekiyorsa yapmamız lazım" diye konuştu.

Özel sektörün savunma sanayi alanında elini taşın altına koymasının önemine değinen Akar, ülkenin kendi güvenliğinin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de Türkiye'den önemli beklentilerinin olduğunu söyledi. Akar, sanayicilerin hayallerinin, iddialarının olmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:54
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  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
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