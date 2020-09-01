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Aktüel Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
Aktüel

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı: - "Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti" - "Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:34:13 -
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile bir araya geldi.

İki Bakan heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşmelerde Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti. Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı."

Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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