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Gündem Bakan Akar, kritik bölgede!
Gündem

Bakan Akar, kritik bölgede!

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde incelemelerde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:08:00 -
Bakan Akar, kritik bölgede!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

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