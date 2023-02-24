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Gündem Bakan Akar, Kore gazisinin isteğini yerine getirdi
Gündem

Bakan Akar, Kore gazisinin isteğini yerine getirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avşar Çadır Kent ve Karacasu Konteyner Kent’te incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Bir Kore Gazisi’nin İçişleri Bakanı’na selam iletmesini istemesi üzerine Bakan Akar, telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’lu arayarak Kore Gazisi ile görüştürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 15:23:00 - 2023-02-24 15:25:23
Bakan Akar, Kore gazisinin isteğini yerine getirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kahramanmaraş’a giderek oradaki çalışmaları da inceledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremin yaralarının sarılmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini incelemek için geldiği kentte ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’ne giden Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Buradan güvenliğin Mehmetçik tarafından sağlandığı Avşar Çadır Kent’e geçen Akar çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sosyal Markette incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Karacasu Konteyner Kent’e de giden Akar, Türk Kızılayı Psikososyal Destek Çadırı’nda oyun oynayan çocuklarla yakından ilgilendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aş evinde incelemelerde bulunan Akar, konteyner kentteki vatandaşlarla da bir araya geldi. Kore Gazisi Hüseyin İkikardeş, Bakan Akar’a sarılarak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Taleplerini dinleyen İkikardeş’in “Allah sizlerin yokluğunu vermesin, sizleri dünya gözüyle gördüm çok mutlu oldum, dünyalar benim oldu. İçişleri Bakanı’na da selamımı iletirseniz” demesi üzerine Bakan Akar telefonla İçişleri Bakanı Soylu’yu arayarak Kore Gazisi İkikardeş ile telefonda görüştürdü.

Ziyaretlerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu. Vatandaşlar da Akar’a “Allah devletimize zeval vermesin” ifadeleriyle karşılık verdi.

Bakan Akar daha sonra Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde Cuma namazını kıldı. Camiden çıkarken vatandaşlar, “Varlığınız bize güç veriyor. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” ifadeleri ile Akar’a yoğun ilgi gösterdi.

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Yorumlar

Kasım Hoca

Adam akıllı ve uyanık baktı ki hizmet verince de bir şey değişmiyor Marmarayi ve metroyu yapanı millet kapının önüne koydu bana da nasıl olsa aynısı yapacakalr deyip sefa sürüyor.
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