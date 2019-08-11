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Bakan Akar: "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldu bittiye göz yummayacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:53
Bakan Akar: "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldu bittiye göz yummayacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz" dedi.


Bakan Akar ve kuvvet komutanları, KKTC ziyaretleri kapsamında, helikopterle Yavuz Sondaj Gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynini ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik deniz taktik resmi üzerinden brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi.


Gemi personeliyle bir araya gelen Bakan Akar ve kuvvet komutanları, personelin Kurban Bayramını kutladı. Ziyaretler çerçevesinde konuşan Bakan Akar, Bahriyelileri, “Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları” olarak nitelendirdiğini belirterek, “Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz” ifadelerini kullandı.


İyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerekeni dile getirdiklerini aktaran Akar, "Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse, kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin” diye konuştu.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) temizlendikçe güçlendiğini, gerek operasyonlar gerek tatbikatlarda herkese gösterdiğini anlatan Akar, "Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. Doğu Akdeniz’de kim var kim yok bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye’ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler" şeklinde konuştu.


Gösterdikleri başarıdan dolayı bahriyelileri tebrik eden Akar, “Cumhurbaşkanımızın birçok kez dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti Kıbrıs’ta garantördür. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Gereğini yaptık, gerektiğinde yine yaparız" dedi.


Ada’daki birlik ziyaretleri kapsamında sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, ziyaretler kapsamında 44 sene önce görev yaptığı birliği de ziyaret etti. Teğmen rütbesiyle görev aldığı hudut hattındaki 3. Piyade Bölük Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, o yılları anarak yetkililerden bilgilendirme aldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:53
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