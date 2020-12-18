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Gündem Bakan Akar: Karadeniz'deki provokasyon için her türlü tedbiri alıyoruz
Gündem

Bakan Akar: Karadeniz'deki provokasyon için her türlü tedbiri alıyoruz

Kiev'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:53:00 - 2020-12-18 19:48:48
Bakan Akar: Karadeniz'deki provokasyon için her türlü tedbiri alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu. Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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