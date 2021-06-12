  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suudi Arabistan'dan Müslümanları üzen hac kararı
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Takım Roma'dan ayrıldı
Siyaset Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Siyaset

Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya’nın Sicilya Adası’na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:15:00 -
Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi

Bakan Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti. Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalya Savunma Bakanı Lorenza Guerini ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya savunma bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.

“Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum"

Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, “Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi. Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay