Bakan Akar: FETÖ mücadelesinden memnunuz

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo’nun resmî davetlisi olarak gittiği başkent Duşanbe’deki temaslarını sürdürdü. Millet Sarayı’na giden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından; “Kardeş ve akraba vatan” Tacikistan ile Türkiye arasındaki başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere ortak tarihî, kültürel ve dinî bağlara vurgu yapıldı. Görüşmede savunma, güvenlik ile askerî eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik kararlılık ifade edildi. FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.



Öte yandan Bakan Akar, Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Emre Zeki Karagöl’den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, ülkede yatırım yapan iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Akar, son olarak Somoni Anıtını ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.



