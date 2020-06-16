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Siyaset

Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:59:53 -
Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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