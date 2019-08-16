Bakan Akar duyurdu: Haftaya başlıyoruz Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite olarak gelecek hafta çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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