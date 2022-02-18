Bakan Akar, Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.